Украина Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году

2018-12-26 17:03 168

В 2019 году налоговая проведет 6721 проверку.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Наибольшее количество проверок ожидается на компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Чаще всего будут проверять компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Плановые проверки ожидают компании, которые имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:

Компании, которые имеют уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

Компании, которые имеют уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;

Компании, которые имеют отношения с контрагентами, находящихся в розыске, ликвидированы или обанкротились;

Компании, которые имеют разногласия с налоговых обязательств и налогового кредита.

В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ДФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включены в плановые проверки.