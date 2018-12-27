Украина Под Киевом налоговая конфисковала у бизнесмена более 50 кг золота

2018-12-27 11:13 78

Почти десять тысяч контрабандных ювелирных изделий из золота весом почти 53 килограмма, ориентировочной стоимостью 27 миллионов гривен, изъяли сотрудники налоговой милиции Госуфискальной службы в Киевской области.

Налоговики вышли на след дельцов, которые тайком от таможенников ввезли в Украину из Турции большую партию ювелирных изделий.

В рамках проведения операции "Сеть" на территории Киева и области был установлен ряд ювелирных магазинов, которые реализовывали золотые украшения, ввезенные в Украину без уплаты пошлин.

По данным ГФС, магазины, которые продавали "серое" золото, принадлежат одному из местных предпринимателей.

Именно он и может быть организатором схемы незаконного ввоза из-за границы ювелирных изделий. В то же время никаких документов, подтверждающих происхождение украшений, налоговики не нашли.

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