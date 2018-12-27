Украина Укрпочта подтвердила, что из-за снегопада будут задержки с доставкой посылок

2018-12-28 11:12 189

Руководство Укрпочты заявляет о возможной задержке доставки почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", – сообщает пресс-служба Укрпочты.

Напомним, из-за непогоды в Полтавской и Черкасской областях сохраняется ограничение движения транспорта. По прогнозу синоптиков, до конца недели почти по всей Украине будет идти снег, местами с дождем.

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ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-12-28 09:37 515263
Назван реальный возраст самолетов, которые используют в Украине частные авиакомпании 2018-12-28 08:28 279

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