Украина Укрпочта подтвердила, что из-за снегопада будут задержки с доставкой посылок

2018-12-28 11:12 189

Руководство Укрпочты заявляет о возможной задержке доставки почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", – сообщает пресс-служба Укрпочты.

Напомним, из-за непогоды в Полтавской и Черкасской областях сохраняется ограничение движения транспорта. По прогнозу синоптиков, до конца недели почти по всей Украине будет идти снег, местами с дождем.