Украина "Майонез - это проблема". Ульяна Супрун предупредила об опасностях новогоднего стола

2018-12-27 16:30 237

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какое праздничное меню будет полезным на новогоднем столе украинцев. О том, как сделать блюда более здоровыми, она написала в Facebook.

Она отметила, что блюда, традиционно подаваемые на стол в Новый год, как то сельдь под шубой и оливье, крабовый салат и голубцы, выглядит заманчиво, но таят в себе опасность. "Если съесть все сразу, то непременно станет плохо", - предупреждает медик.

Cупрун рекомендует заменить в салатах майонез сметаной, поскольку в ней - витамин D, молочнокислые бактерии и жирные кислоты с короткой цепью, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

"Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца и жирный майонез. Собственно, оливье может быть полноценной пищей, а не "салатом": здесь есть белки, жиры, медленные углеводы. Есть оливье - не готовьте больше калорийных блюд. Поймите, что майонез - это проблема. Его много, он калорийный, малопитательный, и затрудняет пищеварение", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, в оливье лучше изменить соотношение компонентов: больше моркови, свежий огурец вместо соленого, зеленый лук вместо репчатого (в нем много магния), отварное филе вместо колбасы и ветчины. "Добавьте соленую скумбрию - это источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот", - уточнила она.

Супрун также добавила, что традиционный салат "Шуба" можно сделать проще - отдельно селедка или скумбрия. "Отдельно - винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло. Вы получите то же, но в более легкой форме. И готовить проще", - считает она.

Чиновник подчеркнула, что мясо лучше запекать, чем жарить. "Попробуйте к нему соус с перемолотой клюквы, или горчицы в зернах и йогурта, а не кетчуп или тот же майонез. Холодец - полезный. Но не забудьте дополнить его овощным салатом и цвикли. Хорошо приготовить к праздникам суп, куриный или рыбный бульон или борщ. Жидкая теплая пища, в которой все полезное из овощей способствует пищеварению, но и удерживает нас от переедания", - предложила Супрун.