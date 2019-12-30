Украина Диетолог рассказала о максимальных дозах майонеза и шампанского на Новый год

2019-12-31 17:00 99

 

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала о том, как не переборщить с майонезом, шампанским и другими продуктами в Новый год. По ее словам, важно просто не переедать, так как даже жирные заправки в небольшом количестве не нанесут вреда организму.

«Новогодние праздники всегда сулят массу вредной пищи. Никто не захочет пропускать пышные застолья, но за фигурой нужно следить даже в такие моменты. Найти золотую середину не сложно, так как достаточно просто не переедать. Даже майонез или селедка в небольших количествах не нанесут никакого вреда организму», - рассказала диетолог.

Также доктор дала ряд прямых советов по построению рациона на новогодние праздники. Важно не отказываться от распорядка дня. Утром стоит есть более тяжелые продукты, в обед совмещать несколько блюд с разными микроэлементами, а завершать день легким ужином. Во время застолья лучше есть угощения небольшими порциями, что позволит им быстрее усвоиться.

Конфеты и жирные пирожные лучше заменить на фрукты. По словам диетолога, они намного лучше подойдут к алкогольным напиткам в качестве закуски и не вызовут расстройство желудка при переедании. Вместо газированных напитков на стол можно поставить натуральные соки или морсы. Также эксперт порекомендовала отдать предпочтение самодельному майонезу.

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