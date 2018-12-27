Украина Кабмин одобрил стратегию информреинтеграции Крыма

2018-12-27 18:00 165

Кабинет министров Украины одобрил стратегию информационной реинтеграции аннексированных РФ Автономной Республики Крым и Севастополя. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

По словам советника министра информационной политики Юлии Каздобиной, принятие этого документа является важным сигналом, в частности, для жителей полуострова, о том, "что Украина помнит о них".

Одним из главных пунктов стратегии является то, что политика реинтеграции должна проходить под лозунгом "единого голоса", чтобы заявления разных органов государственной власти были скоординированными. В стратегии раскрывается необходимость проведения мониторинговых мероприятий, осуществления информкампаний для разных групп населения, а также ряда других мероприятий, которые будут показывать, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма.

Согласно документу, главным координатором будет Министерство информполитики.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что после принятия главным заданием станет реализация данной стратегии.