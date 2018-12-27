Мир Германия о выводе американских войск из Сирии: ИГИЛ еще не разгромлен

2018-12-27 18:30 129

 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не согласна со словами президента США Дональда Трампа о том, что группировка Исламского государства была полностью разгромлена.

Она отметила, что США до сих пор не объяснили союзникам по НАТО, как дальше они намерены действовать в Сирии, передает DW.

"В кругу союзников господствует единство относительно того, что ИГИЛ еще не полностью разгромлено", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Министр также сообщила, что Германия не будет менять свои действия в Сирии.

"Еще существует потребность в заправке самолетов союзников и разведывательных снимках наших самолетов Tornado, особенно что касается тайников ИГИЛ на огромных пространствах в иракской пустыне", - заявила министр.

Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

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