Украина Украинцам приготовили новшества по коммуналке: чего ждать в 2019-м

2018-12-27 19:30 111

 

В мае 2019 года в Украине вступит в силу новый закон, который регулирует жилищно-коммунальные услуги.

Таким образом население ждет ряд новшеств, среди главных изменений три ключевых пункта:

- вводят пеню на долги за коммуналку в 0,01% в день;

- на коммуналку будут начислять абонентскую плату;

- за долги смогут отключать коммунальные услуги.

Таким образом, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги в 2019 году, платить придется до 20 числа включительно.

"С этого дня тех, кто задержит оплату, будут наказывать копейкой. А учитывая небольшой размер пени (всего чуть более 3,5% за год), наказания действительно будет копеечным. Если месяц не платить коммуналку на общую сумму 2 тыс. грн, то "накапает" всего 6 грн. Куда ощутимее будет введение абонентских плат. Формулу, по которой их будут считать, уже разработали в Кабмине", - сказано в материале.

Абонентскую плату будут считать по формуле: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода.

Коэффициент расхода: горячая вода и тепло — 0,004; холодная вода — 0,0035; вывоз мусора — 0,0015.

Таким образом в 2019 году максимальная абонплата на тепло, горячую воду составит 43 грн, на холодную воду — 37,6 грн и на вывоз мусора — 16,1 грн.

 

 

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