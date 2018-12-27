Украина Кабмин ввел монетизацию льгот и субсидий: что изменится

2018-12-27 17:00 219

 

Кабинет Министров Украины 27 декабря 2018 года принял постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Правила назначения помощи в оплате коммунальных платежей остаются неизменными. Меняется только алгоритм ее выплаты.

Монетизация будет осуществляться в три этапа. Уже с 1 января 2019 года участвовать в монетизации льгот и субсидий будут те семьи, которые обратятся за помощью впервые. Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в Ощадбанке. Банк дует рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать SMS-сообщением граждан о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

Тем семьям, которые участвуют в монетизации, не нужно будет ежемесячно платить свой обязательный платеж отдельно за каждый вид услуги. Государство через Ощадбанк будет платить часть коммуналки, в пределах выделенной субсидии и социальных норм, а субсидианты доплачивать вторую часть счета.

Скажем, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1500 гривен. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2000 гривен. 1500 субсидийных гривен Ощадбанк перечислит поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 грн.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

А с 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

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