Украина В штабе ООС разъяснили ситуацию с "серой зоной"

2018-12-27 21:30 189

 

У военных нет понятия "серая зона", а силы ООС продвигаются вдоль линии соприкосновения, улучшая позиции.

Военные Операции объединенных сил с 30 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил начальник пресс-центра ООС Виталий Саранцев.

По его словам, под контроль военных за это время перешли поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

Старцев подтвердил заявление советника президента Юрия Бирюкова о том, что почти вся так называемая "серая зона" в Донбассе находится сейчас под контролем военных.

Однако он отметил, что "такого понятия как "серая зона" вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение".

"Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения", - добавил Саранцев.

Он подчеркнул, что украинские военные действуют строго в рамках минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают гражданское население Донбасса.

"Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги", - заключил Саранцев.

Отметим, в самопровозглашенных "ЛДНР" отрицают заявление о занятии "серой зоны" военными. В частности, в "ЛНР" заявили, что все попытки украинских военных продвинуться вперед "жестко пресекаются".

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