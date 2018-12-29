Украина Минсоцполитики назвало точное количество украинских трудовых мигрантов

2018-12-29 12:00 126

 

На постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Отмечается, что ранее некоторые СМИ со ссылкой на министра социальной политики Украины Андрея Реву распространили информацию о том, что за границей на заработках находится 12 млн украинцев, и это не соответствует действительности.

По данным министерства, количество украинских трудовых мигрантов - 3,2 миллиона граждан Украины.

Эта цифра является постоянной, но не постоянной. В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о том, что на польскую экономику работают два миллиона украинцев.

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году значительно снизится интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу.

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