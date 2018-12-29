Мир Россия "поглощает" Беларусь: Медведев создал рабочую группу

2018-12-29 11:00 177

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси, руководить которой будет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Об этом пишет издание "РИА Новости".

Медведев 28 декабря подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Беларуси по интеграции.

"У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, речь идет ведь об интеграции, счетной палаты", - сказал глава российского правительства.

Напоминаем:

25 декабря в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруси, очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Москве 29 декабря.

В Беларуси появились "пионеры Путина".