Украина "Новый год в больнице и потеря слуха". Dzidzio отменяет концерты после избиения

2018-12-30 10:30 210

 

Украинский певец и актер Dzidzio (Михаил Хома) рассказал о том, как его избили возле радиокомпании "Тауэр" (HIT FM) на улице Хвойки и полученных в результате нападения травмах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мешковым, который, по моему мнению, является в преступном сговоре с Олегом Турком. Вчера я находился в состоянии шока, и не понимал серьезности происходящего. Врач диагностировал у меня разрыв барабанной перепонки левого уха. И сегодня утром я чувствую себя хуже. Поэтому врач настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести здесь все новогодние праздники. Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, заказчикам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все запланированные концерты минимум на месяц, в том числе отменяем корпоративные выступления в Новогоднюю ночь. Для меня как для музыканта в первую очередь важен мой слух, который я могу потерять", - рассказал Михаил Хома.

Напомним, неприятный для артиста инцидент произошел в пятницу, 28 декабря. Его несколько раз ударили по лицу перед эфиром на одной из радиостанций. Сообщалось, что особых следов побоев у артиста не было и его здоровью ничего не угрожало. А, как выяснилось позже, атаковал Дзидзьо конкурент по бизнесу. Михаил Мешков якобы "выкупил" у бывшего участника группы Dzidzio Олега Турко, он же Лесик, долю в компании Meison Entertainment. А нападение на певца – это следствие разборок по поводу компании и группы под названием DZIDZ’OFF, которая использует образ Хомы.

Полиция ввела оперативный план "Перехват". Разыскиваются автомобили Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz GLS350, на которых скрылись злоумышленники. Номерные знаки машин: АІ 9441 НЕ, ВІ 3335 ВО.

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