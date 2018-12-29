Мир Как загадать желание на Новый 2019 год Свиньи, чтобы оно обязательно сбылось

2018-12-31 20:30 561

Загадывание желаний – это одна из главных традиций Нового года. Многие люди верят, что желания, загаданные в эту сказочную ночь, непременно сбудутся. Однако есть и те, кто не верят в это, поскольку сталкивались с разочарованием, когда их заветные желания не исполнялись. Но, возможно, проблема в том, что эти люди неправильно их загадывали.

Ведь, как уверяют эзотерики, существует несколько правил, как нужно загадывать желания на Новый год, чтобы они непременно осуществились. В преддверии Нового 2019 года эта тема очень актуально. Поэтому узнайте, как загадать желание на Новый 2019 год Свиньи, чтобы оно обязательно сбылось.

Во-первых, нельзя загадывать сразу несколько желаний. Даже несмотря на то, что Желтая Земляная Свинья – животное весьма добродушное, злоупотреблять ее добротой не стоит. Поэтому перед тем, как загадать желание на Новый 2019 год Свиньи, очень хорошо подумайте, чего бы вам хотелось больше всего. Если же вы проигнорируете этот совет и загадаете сразу несколько желаний, то высока вероятность того, что не исполнится ни одно из них.

Во-вторых, несмотря на атмосферу сказки, желание все же должно быть реалистичным.

Третье правило – ваше желание, загаданное на Новый 2019 год Свиньи, должно касаться именно вас. Не нужно решать за других людей, чего они хотят. Ведь шанс загадать желание в эту сказочную ночь есть у каждого. Поэтому загадывайте желание именно для себя.

Также очень важно правильно сформулировать ваше заветное желание. В эту сказочную ночь Вселенная действительно способна на многое, но ваше желание должно быть четким и понятным. Хорошо подумайте, прежде чем загадаете его и убедитесь в том, что ваше желание нельзя истолковать двояко. Также формулировка не должна содержать в себе частицу «не». В противном случае ваше желание будет воспринято Вселенной как отрицание и оно вряд ли воплотится в реальность.

После того, как вы тщательно обдумали, чего хотите, можете смело загадать свое заветное желание. Для этого можно в новогоднюю ночь под бой курантов записать его на листе бумаге, а затем сжечь. Можно загадать его в Новый 2019 год Свиньи, стоя рядом с елкой. А можно в эту волшебную ночь выйти на улицу и прокричать его, отправив посыл во Вселенную.