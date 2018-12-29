Новый год-2019: поздравления с наступающим праздником
2018-12-31 21:00 231
Считанные дни остались до празднования Нового года-2019. По восточному календарю этот год пройдет под господством Свиньи.
Это животное считается домашним, а значит поздравляя родных, близких, коллег и просто знакомых, обязательно необходимо пожелать им семейного благополучия. Korrespondent.net подготовил лучшие поздравления с Новым годом, которые вместе с подарками можно подарить тем, кто дорог и достоин вашего внимания.
Универсальные поздравления с годом Свиньи
1
Это кто спешит к нам в дом,
Роя землю пятаком?
Хвост крючком, смешные ушки.
Открывайте! Это — Хрюшка!
Сквозь метели и мороз
Нам везет подарков воз.
В дом — тепло, любовь — в сердца.
Всем везенья без конца.
В год Свиньи она спешит
Всех поздравить от души.
С Новым годом, с Новым счастьем!
Пусть уходят прочь ненастья!
Пусть начнут мечты сбываться
В год 2019 (две тысячи девятнадцать)!
2
На часах уже двенадцать —
Год 2019!
С Новым годом поздравляю
И успехов вам желаю!
Пусть подарит год Свиньи
Много счастья и любви,
Пусть откроет все дороги,
Пусть улыбок будет много.
Пусть желанья исполняет
И здоровья прибавляет,
Пусть избавит от забот
Наступивший Новый год!
3
На улице мороз крепчает,
От нас уходит Старый год.
Старик Декабрь нам намекает,
Что год Свиньи уже грядет.
Удачу в дом, благополучие
Пусть Поросенок принесет.
Пусть жить становится все лучше,
Ну а плохое пусть уйдет.
Пусть в каждом доме, в каждом сердце
Звучит лишь только звонкий смех.
Во всех делах и начинаниях
Пусть всех преследует успех.
Желаю мира и любви,
Веселья, счастья, танцев.
Виднеется уже вдали
Год две тысячи девятнадцать!
4
Пусть год наступающий Вам принесёт
Удачу, везение, успех и почет.
Желанных событий, карьерного роста,
Крутых достижений и яркости звёздной.
Красивых закатов, чудесных рассветов,
И пусть побыстрее придет Ваше лето,
Здоровья Вам, бодрости духа и тела,
И пусть будет выгодным каждое дело.
Ещё самых ярких Вам в жизни мгновений,
Восторга, любви, океан впечатлений.
Пусть все эти блага для Вас принесёт
Грядущий 2019 год.
Поздравления с НГ родителям
1
Родители любимые,
Так нам необходимые,
Пусть счастье принесет
В мешке вам Новый год.
Пусть солнце светит ярко,
Пусть радуют подарки.
Живите наслаждаясь,
Мечтая, улыбаясь.
Пусть смех в глазах искрится,
Пусть счастья ваша птица
Садится к вам на плечи,
Сердца от грусти лечит.
Здоровья вам желаем,
С любовью обнимаем.
Вы лучшие на свете!
С любовью, ваши дети.
2
Мама, папа, дорогие, в дверь стучится Новый год.
Поздравляю вас, родные. Верю, вас удача ждет!
И надеюсь, что здоровье будет крепким, как гранит,
Ведь отменное здоровье никому не повредит!
И еще сказать хочу, что я сильно вас люблю.
Вашу нежность и заботу очень высоко ценю!
Новый год — волшебный праздник, дарит людям чудеса.
Пусть сияют, счастьем полнясь, ваши добрые глаза!
3
Дорогие мои родители,
Теплоты и уюта хранители,
С Новым годом вас поздравляю!
В этот праздничный день пожелаю:
Здоровье, крепким сохранить,
И молодость души продлить.
Чтобы жизнь ваша сказкой была,
Без печали, тревоги и зла.
Чтоб почаще вы улыбались
И никогда не огорчались.
Пусть все желания ваши сбудутся,
А огорчения позабудутся.
4
Новый год — волшебная пора,
Всю семью он вместе собирает.
Папа, мама, счастья не тая,
От души вас с Новым поздравляю!
Вы живите дружно, без хлопот,
Без проблем, болезней и уныний.
Пусть приносит этот Новый год
Только радость в дом для вас отныне!
Пусть чудесным будет каждый день,
Сбудутся все ваши пожелания.
Мама, папа, будьте как всегда
Образцом добра и понимания!
Поздравления на Новый год для мужа/жены
1
С Новым годом поздравляю
Я тебя, любимый мой.
От души тебе желаю
Быть всегда самим собой!
Быть успешным и веселым,
Всё плохое забывать,
А еще чудес и счастья.
Мир желаю покорять!
Чтоб душе было спокойно,
Чтоб не знал проблем и зла,
Чтобы жизнью был доволен.
Ярких дней и волшебства!
2
На пороге Новый год,
Тихой поступью идёт,
Фейерверки зажигает
И бокалы наполняет.
Всем подарки приготовил,
За год мы их все откроем.
А тебе он пусть подарит
В единичном экземпляре
Твою личную удачу,
На всю жизнь и не иначе,
Чтоб ходила за тобой,
Помогая, в день любой.
А ещё, среди подарков,
Будут пусть гирляндой яркой
Счастье, радость, добрый смех
И набор желаний всех.
3
Тебе желаю, дорогая, в праздник зимний:
Будь ослепительна всегда.
Пусть будет дом гостеприимным,
Уюта полным и тепла.
Морозной свежести — идеям,
А легкости — твоим мечтам,
Искр солнца — радостным затеям...
И места в жизни — чудесам!
Пусть Новый год тебя одарит
Любовью, счастьем через край.
Живи в согласии с собою,
Надейся, верь и процветай.
4
С Новым годом, моя дорогая,
С Новым счастьем поздравляю любя!
От души я тебе пожелаю,
Чтоб судьба охраняла тебя
От невзгод, от хлопот, невезения,
Ты подальше их прочь отгони,
Будь в прекрасном всегда настроении,
И полна красоты и любви!
Поздравления коллегам на Новый год
1
С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!
2
Новый год — хорошая пора!
Новый старт и новые свершения!
Всем коллегам — радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроения!
3
У нас общая работа,
Дело общее, забота.
Праздник тоже наш на всех.
Пусть сопутствует успех!
С Новым годом вас, коллеги!
Ждут вас яркие успехи.
Не болейте, не грустите,
Веселитесь и шутите!
Чтобы спорилась работа,
Лишь приятная забота
Чтобы в жизни вас ждала,
Яркой чтоб судьба была!
Вам веселья в этот праздник,
И подарков самых разных
Всем я искренне желаю.
Вас, коллеги, поздравляю!
4
Год так быстро пролетел,
Было в нём так много дел,
Пускай вас всех в новом году
Успехи и победы ждут!
В душе желаю вам уюта
И счастья каждую минуту,
В семье — взаимопонимания,
В карьере — только процветания.
Здоровья много, крепче стали,
Чтоб все мечты вдруг былью стали.
Желаю верных вам друзей
И плодотворных, ярких дней!
Поздравления друзьям в НГ
1
С Новым годом, подруга родная моя!
Пусть лишь к лучшему жизнь повернется твоя.
Только счастья желаю тебе в Новый год,
Не встречай на пути ты ни бед, ни забот.
Улыбайся, светись и глаза пусть горят,
Никогда пусть не меркнет, не хмурится взгляд.
Жизнь пусть будет легка и удача придет,
Каждый день пусть любовь с тобой рядом идет!
2
Пусть дарит Новый год любовь и доброту,
Всегда стремись осуществить свою мечту,
Для этого пусть будет желание и силы,
Всегда оставайся весёлой, красивой.
Здоровья и успехов тебе на много лет,
Другой такой подруги, как ты — на свете нет.
Будь счастлива всегда, желанна и любима,
И пусть все неудачи — всегда проходят мимо.
3
Новый год, моя подруга,
Скоро будем мы встречать.
С этим праздником волшебным
Поспешу я поздравлять.
Пусть весь год пройдет в веселье,
Чтоб ни плакать, ни скучать,
А в душе чтоб птицы пели —
Сердце чтоб не огорчать.
Пусть любовь, успех, удача
Будут рядом, как друзья,
Чтоб от счастья улыбались
Твои милые глаза.
4
С Новым годом поздравляю
От души, мой верный друг.
Пусть добро, достаток, счастье
В свой возьмут надежный круг.
Делай то, что сердце просит,
Чего хочется душе,
Год пусть будет сей хорошим,
Повезет пускай тебе.
Будь терпим и верь в удачу,
Станет ближе цель твоя.
Пусть всегда опорой будут
Близкие, родня, друзья.