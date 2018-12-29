Украина Новый год-2019: поздравления с наступающим праздником

2018-12-31 21:00 231

Считанные дни остались до празднования Нового года-2019. По восточному календарю этот год пройдет под господством Свиньи.



Это животное считается домашним, а значит поздравляя родных, близких, коллег и просто знакомых, обязательно необходимо пожелать им семейного благополучия. Korrespondent.net подготовил лучшие поздравления с Новым годом, которые вместе с подарками можно подарить тем, кто дорог и достоин вашего внимания.



Универсальные поздравления с годом Свиньи

1

Это кто спешит к нам в дом,

Роя землю пятаком?

Хвост крючком, смешные ушки.

Открывайте! Это — Хрюшка!

Сквозь метели и мороз

Нам везет подарков воз.

В дом — тепло, любовь — в сердца.

Всем везенья без конца.

В год Свиньи она спешит

Всех поздравить от души.

С Новым годом, с Новым счастьем!

Пусть уходят прочь ненастья!

Пусть начнут мечты сбываться

В год 2019 (две тысячи девятнадцать)!

2

На часах уже двенадцать —

Год 2019!

С Новым годом поздравляю

И успехов вам желаю!

Пусть подарит год Свиньи

Много счастья и любви,

Пусть откроет все дороги,

Пусть улыбок будет много.

Пусть желанья исполняет

И здоровья прибавляет,

Пусть избавит от забот

Наступивший Новый год!

3

На улице мороз крепчает,

От нас уходит Старый год.

Старик Декабрь нам намекает,

Что год Свиньи уже грядет.

Удачу в дом, благополучие

Пусть Поросенок принесет.

Пусть жить становится все лучше,

Ну а плохое пусть уйдет.

Пусть в каждом доме, в каждом сердце

Звучит лишь только звонкий смех.

Во всех делах и начинаниях

Пусть всех преследует успех.

Желаю мира и любви,

Веселья, счастья, танцев.

Виднеется уже вдали

Год две тысячи девятнадцать!

4

Пусть год наступающий Вам принесёт

Удачу, везение, успех и почет.

Желанных событий, карьерного роста,

Крутых достижений и яркости звёздной.

Красивых закатов, чудесных рассветов,

И пусть побыстрее придет Ваше лето,

Здоровья Вам, бодрости духа и тела,

И пусть будет выгодным каждое дело.

Ещё самых ярких Вам в жизни мгновений,

Восторга, любви, океан впечатлений.

Пусть все эти блага для Вас принесёт

Грядущий 2019 год.

Поздравления с НГ родителям