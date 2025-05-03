Мир фото В Канаде обнаружили новый вид бабочек, который провел в полной изоляции 40 тысяч лет

2025-05-03 13:34

В канадских горах исследователи обнаружили новый вид бабочек, который мог оставаться изолированным от других на протяжении последних 40 тысяч лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале ZooKeys, передаёт The Washington Post.

Новый вид получил название Satyrium curiosolus, что можно перевести как "интересно изолированная бабочка". Ранее его часто путали с другим видом -Satyrium semiluna, или полумесячной хвостокрылкой. Обе бабочки небольшого размера и имеют коричнево-серые крылья.

S. curiosolus был найден в Национальном парке Вотертон-Лейкс в провинции Альберта, рядом с расширенным руслом реки. Генетический анализ подтвердил, что этот вид встречается только в этой местности и является чрезвычайно редким.

По словам ученых, S. curiosolus находился в изоляции, примерно, 40 тысяч лет. Они предлагают предоставить ему официальный природоохранный статус, аналогичный тому, что имеет близкий родственник -S. semiluna.

В настоящее время неизвестно, способен ли новооткрытый вид скрещиваться с другими бабочками рода Satyrium. Учёные подчеркивают, что попытки такого скрещивания могут быть вредны для популяции. Поэтому исследователи призывают к дальнейшему мониторингу и изучению вида, чтобы найти способы обеспечить его выживание.