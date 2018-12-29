Украина Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы

2018-12-31 19:00 168

Новогодние игры и конкурсы зависят от компании, в которой вы будете встречать Новый 2019 год, и вашей фантазии.

Новый год 2019 стремительно приближается к нам и все мы думаем, как будем его встречать. Кто-то уже определился где и с кем праздновать Новый год, некоторые до сих пор в поисках. Если вы решили, что будете встречать Новый год дома, в кругу друзей, родных и близких людей, мы подготовили новогодние конкурсы и игры. Развеселить гостей за новогодним столом можно достаточно просто, в этом помогут конкурсы и игры на новый 2019 год, а также настольные игры. Развлечения на Новый год помогут разрядить атмосферу, перезнакомиться поближе, займут всех делом и поднимут настроение. Кроме того, благодаря таким играм вы можете открыть в себе таланты, о которых и не подозревали.

К примеру, замечательная веселая игра для компании друзей «Элиас» (Alias) в которой нужно объяснять и отгадывать слова на скорость, и, возможно выполнять дополнительные задания, например – объяснять слова, стоя на одной ноге. Есть множество версий этой игры, в том числе для детей. Также в интернете можно найти онлайн-вариант игры.

Также есть другая веселая настольная игра, хоть и чуточку спокойнее – «Взрывные котята». В отличии от «Элиаса», разговаривать голосом пятачка из «Винни-Пуха» и прыгать здесь не придется. Но котята также являются энергичной веселой игрой, которая пощекочет вам нервы, поскольку вылететь из игры может любой игрок в любой момент.

В принципе настольных игр есть очень много, еще больше вариаций одних и тех же «настолок». Но, игры на новый год могут быть не только настольными - можно организовать развлечения в виде новогодних конкурсов.

Весёлая варежка

Гости становятся в большой круг возле ёлки, звучит весёлая новогодняя музыка и варежка с фантами идёт по кругу. Ведущий в любой момент может выключать музыку, стараясь сделать это так, чтобы варежка оказалась у каждого из гостей. На ком музыка остановится, тот достаёт фант из варежки и выполняет определённое действие, например, пляшет гопак или перевоплощается в президента и поздравляет свой народ, а, может быть, садится на шпагат или целует соседа. В общем фанты могут быть совершенно любые (всё зависит от компании).

Раскрываем таланты

В шапке или мешочке лежат фанты. Каждый из гостей выбирает по одному и читает. Затем по очереди все демонстрируют свои таланты. На фантах может быть написано: изобразить статую Дискобола, сыграть роль пьяного грузчика, спеть романс на слова детского стишка, станцевать гопак, показать двойной тулуп в фигурном катании и так далее. Кто лучше раскроет свой талант, тот и достоин награды.

Новогодний крокодил

Наверное, нет ни одного праздника без этой весёлой игры. Гости делятся на несколько команд примерно по 5 человек. В каждой команде выбирают своего капитана. Для конкурса заранее подготавливают мешок с записками, в которых будут указаны названия новогодних фильмов и сказок. Каждый капитан по очереди выходит в центр комнаты, вытаскивает по одному фанту и показывает соответствующий фильм или сказку, команда отгадывает, тогда капитан достаёт следующий фант и показывает уже другой фильм. Для каждой команды даётся 5 минут. Команда, чей капитан сможет за указанное время показать, как можно больше сказок и кино, и эти фильмы будут успешно угаданы, станет победителем. Ествественно, "Крокодил" имеет много разных вариаций для разного количества людей, поэтому не ограничивайтесь.

Новогодние куранты

Когда гости собираются, некоторым из них на входе раздаются жетоны с заданием, можно даже продать для большей интриги. В жетонах указано, что в определенное время приглашенный должен выполнить какое-то задание. Очень забавно, когда посредине тоста один из гостей вдруг закукарекает или начнет вытанцовывать твист на столе.

Снеговичок

На большом ватмане нужно нарисовать веселого снеговичка, но без морковки. Эту деталь-морковку в виде конуса делают отдельно. Приглашенные для участия в конкурсе гости должны по очереди, с завязанными глазами прикрепить нос «на место». Когда участнику завязывают глаза, его хорошенько раскручивают.

Лучшая борода Деда Мороза

Каждому гостю вручают пенку для бритья или баллончик со сливками. Кто из гостей сумеет сделать на своём лице самую длинную, пышную и красивую бороду Деда Мороза, тот и получит приз. Естественно, это лишь малая часть новогодних развлечений, которые можно использовать в новогоднюю ночь. Дальше все зависит от компании, в которой вы будете встречать Новый 2019 год, и вашей фантазии. Ну, а после новогодних игр и конкурсов можно отдохнуть за просмотром позитивных и романтичных фильмов о новогодне-рождественских праздниках.