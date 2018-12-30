Украина Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн

2018-12-31 17:00 168

 

Правительство выплатило всем 24 семьям украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, по 100 тысяч гривен.

Всем 24 семьям украинских моряков, захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива, выплачено по 100 тысяч гривен. Об этом в воскресенье, 30 декабря, сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственников всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен", - заявил руководитель ведомства Вадим Черныш.

По его словам, МинВОТ постоянно поддерживает взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Ранее правительством было принято постановление, которое предоставило возможность финансово поддержать захваченных на Азове украинских моряков.

Напомним, пограничные корабли РФ 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь через Керченский пролив. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля и 24 моряка.

Вскоре все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Меркель и Макрона требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков

2018-12-29 14:00 831

Суд в Крыму отклонил апелляции всех украинских моряков

2018-12-26 16:30 471

Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика

2018-12-25 22:30 1482

"Суд" оккупантов в Крыму вынес решение по пяти украинским морякам

2018-12-25 17:30 1146

Еще новости в разделе "Украина"

Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню

2018-12-31 19:30 45

Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы

2018-12-31 19:00 168

Новый год 2019: что нельзя делать в этот день

2018-12-31 18:00 180

Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн

2018-12-31 17:00 168
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню 2018-12-31 19:30 45
Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы 2018-12-31 19:00 168
Новый год 2019: что нельзя делать в этот день 2018-12-31 18:00 180
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн 2018-12-31 17:00 168

Лента

19:30 Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню
19:00 Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы
18:30 Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы
18:00 Новый год 2019: что нельзя делать в этот день
17:30 Как встречать Новый год 2019 по знакам зодиака
17:00 Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
17:00 Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества
16:30 В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины
фото 15:45 Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire
15:16 Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет