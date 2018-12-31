Мир Мисс Африка загорелась прямо во время церемонии награждения

2019-01-01 21:30 84

В нигерийском городе Калабар представительница Демократической республики Конго Доркас Касинде в возрасте 24 лет, которая стала победительницей конкурса красоты "Мисс Африка", загорелась на сцене во время церемонии награждения. Об этом сообщает Daily Post.

Когда запустили фейерверки, одна из искр, скорее всего, попала на волосы девушки. На голове у девушки был парик.

Сначала Касинде не заметила, что произошло, и продолжала улыбаться зрителям. Ведущая и бывшая "Мисс Африка", которая вручала корону своей преемнице, стали помогать ей. Когда огонь потушили, церемония продолжилась.

Касинде выиграла 35 тысяч долларов и внедорожник. Она успокоила поклонников, заявив, что "прическа испорчена, но я в порядке".