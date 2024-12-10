Мир Африка наделает много шума, - президент ЮАР

2024-12-10 14:45

Африка наделает много шума, - президент ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) намерена поставить в основной приоритет своего председательства в «Группе 20» в 2025 году укрепление международных позиций стран континента Африки.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который также обозначил три своих основных приоритета в «Группе 20».

Во-первых, повышение устойчивости африканских стран к последствиям стихийных бедствий, которые обусловлены изменениями климата и природными стихиями. Во-вторых, обеспечение надлежащего финансирования «зеленого перехода» в защиту интересов стран развивающегося мира. В-третьих, оптимальное решение проблем госдолга, с которыми сталкиваются многие африканские страны.

«Наш континент наделает много шума. И мы хотим, чтобы этот шум был услышан, через укрепление интеграции стран Африки с «Группой 20», - заявил Рамафоса.

Напомним, в 2025 году Южная Африка председательствует в «Группе 20».

В 2024 году председателем была Бразилия. В 2026 году очередность перейдет к США.

С 2023 года в «Группе 20» на постоянной основе имеет представительство Африканский Союз.

Игорь Шевырев.