Мир Африка наделает много шума, - президент ЮАР

2024-12-10 14:45

Африка наделает много шума, - президент ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) намерена поставить в основной приоритет своего председательства в «Группе 20» в 2025 году укрепление международных позиций стран континента Африки.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который также обозначил три своих основных приоритета в «Группе 20».
Во-первых, повышение устойчивости африканских стран к последствиям стихийных бедствий, которые обусловлены изменениями климата и природными стихиями. Во-вторых, обеспечение надлежащего финансирования «зеленого перехода» в защиту интересов стран развивающегося мира. В-третьих, оптимальное решение проблем госдолга, с которыми сталкиваются многие африканские страны.

«Наш континент наделает много шума. И мы хотим, чтобы этот шум был услышан, через укрепление интеграции стран Африки с «Группой 20», - заявил Рамафоса.

Напомним, в 2025 году Южная Африка председательствует в «Группе 20».

В 2024 году председателем была Бразилия. В 2026 году очередность перейдет к США.

С 2023 года в «Группе 20» на постоянной основе имеет представительство Африканский Союз.

Игорь Шевырев.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент ЮАР сделал заявление о "мирном плане" Китая и Бразилии по Украине

2024-09-03 16:05

Кулеба едет в Африканское турне: впервые посетит Малави, Замбию и Маврикий, - МИД

2024-08-04 16:30

Первая страна Африки подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

2024-05-08 19:15

Президент ЮАР ответил на обвинения в поставках оружия роССии

2023-09-04 16:48

Еще новости в разделе "Мир"

Африка наделает много шума, - президент ЮАР

2024-12-10 14:45

Премьер-министр Сирии заявил о готовности в любой момент приступить к передаче власти

2024-12-09 12:28

В США уверены, что режим сирийского диктатора Башара Ассада уже окончательно повален

2024-12-07 19:36

Украинским беженцам в столице Литвы еще на год продлили бесплатный проезд

2024-12-07 19:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Африка наделает много шума, - президент ЮАР 2024-12-10 14:45
Премьер-министр Сирии заявил о готовности в любой момент приступить к передаче власти 2024-12-09 12:28
В США уверены, что режим сирийского диктатора Башара Ассада уже окончательно повален 2024-12-07 19:36
Украинским беженцам в столице Литвы еще на год продлили бесплатный проезд 2024-12-07 19:20