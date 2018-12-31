Украина С 1 января вырастет минималка, пенсии и зарплаты учителей

2019-01-01 22:00 54

 

С 1 января 2019 г. минимальная зарплата в Украине вырастет на 447 грн. Сейчас минималка составляет 3723 грн, а в январе эта сумма вырастет до 4170 грн.

Об этом пишет Сегодня.

«В следующем году минимальная заработная плата с 3723 грн, по состоянию на сегодня, вырастет до 4 170 грн. То есть с 1 января 2019 года будет повышение», – рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Также уже с 1 января следующего года военных пенсионеров ждут надбавки к выплатам. В среднем пенсии вырастут на 25%.

Как недавно сообщал министр социально политики Андрей Рева, в стране около 550 тыс. пенсионеров-силовиков, а средняя их пенсия — 4900 грн. Надбавка составит 1225 грн, что потребует дополнительных 8 млрд грн в год.

С 1 января 2019 г. зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Об этом недавно сообщила министр образования и науки Украины Лидия Гриневич. К слову, зарплаты других педагогических работников, как и всех остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

«За последние два года мы существенно повысили зарплаты педагогам – учителям, воспитателям в детсадах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей – научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы – на 20%», – заявила Гриневич.

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