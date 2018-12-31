Мир Украинских туристов ожидает новый налог в Европе: сколько придется заплатить

2019-01-02 16:30 210

 

Власти Венеции планируют введение нового налога для туристов, которые будут добираться на поезде, автомобиле и воздушном транспорте

Как сообщается, планируется введение налога в размере от 2,5 до 5 евро с одного посетителя города.

«Пошлина предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год, утверждение которого сопровождалось сильным давлением со стороны Брюсселя через исходно повышенные показатели дефицита госказны (2,4 процента ВВП). Новый сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает: налог за возможность сойти на берег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все детали, связанные с новым налогом, пока не проработаны. Предполагается, в частности, что он будет взиматься с авиакомпаний и операторов, осуществляющих автобусные и паромные перевозки, а надбавку автоматически включат в стоимость билета на эти транспортные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что с января 2019 года иностранные граждане Турции должны будут уплатить сбор в размере 1,5 евро для обеспечения безопасности. Налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.

Недавно Верховная Рада утвердила размер ставок до 5% от минимальной зарплаты в день за размещение в гостиницах за каждого туриста, что бы составило 208 гривен от туриста- инострастранца. Украинцы будут платить в 10 раз меньше.

«Однако депутаты отметили, что такой сбор будет достаточно высоким. Ведь в хостелах, к примеру, иностранец платит за номер всего 400 гривен, а сбор составит половину цены номера. В итоге депутаты согласовали плану в 2% или 83 гривны в сутки, но дали дополнительные запросы в департамент туризма, чтобы провести встречи с отельерами и выяснить их позицию», — пишет издание.

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