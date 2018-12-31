Украина ВСУ усиливают охрану складов боеприпасов на период праздников, - Минобороны

2019-01-02 19:30 150

В Вооруженных силах Украины на период новогодних и рождественских праздников определили алгоритм действий для первоочередного усиления созданных группировок войск в случае обострения обстановки в зоне проведения операции объединенных сил, а также усилена охрана складов.

Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Созданы резервы для усиления сил и средств, привлеченных к охране складов, мест хранения боеприпасов и других материальных средств, в том числе в районе проведения ООС", - заявили в МОУ.

Отмечается, что с целью обеспечения проведения новогодних и рождественских праздников, в Вооруженных силах Украины: определен состав и уточнены сроки готовности резервов, сил и средств, предназначенных для первоочередного усиления созданных группировок войск в случае обострения обстановки. "Сформирован состав сил и средств, привлекаемых к боевому дежурству по противовоздушной обороне и других определенных задач", - сообщили в министерстве.

Кроме того, согласован состав дежурных смен, которые привлекаются к выполнению задач на пунктах управления Вооруженных сил, и усилена охрана складов и мест хранения боеприпасов. Источник: https://censor.net.ua/n310473