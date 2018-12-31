Украина ВСУ усиливают охрану складов боеприпасов на период праздников, - Минобороны

2019-01-02 19:30 150

 

В Вооруженных силах Украины на период новогодних и рождественских праздников определили алгоритм действий для первоочередного усиления созданных группировок войск в случае обострения обстановки в зоне проведения операции объединенных сил, а также усилена охрана складов.

Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Созданы резервы для усиления сил и средств, привлеченных к охране складов, мест хранения боеприпасов и других материальных средств, в том числе в районе проведения ООС", - заявили в МОУ.

Отмечается, что с целью обеспечения проведения новогодних и рождественских праздников, в Вооруженных силах Украины: определен состав и уточнены сроки готовности резервов, сил и средств, предназначенных для первоочередного усиления созданных группировок войск в случае обострения обстановки. "Сформирован состав сил и средств, привлекаемых к боевому дежурству по противовоздушной обороне и других определенных задач", - сообщили в министерстве.

Кроме того, согласован состав дежурных смен, которые привлекаются к выполнению задач на пунктах управления Вооруженных сил, и усилена охрана складов и мест хранения боеприпасов. Источник: https://censor.net.ua/n310473

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минобороны заявили о значительном скоплении войск РФ возле украинской границы

2019-01-02 17:30 228

Как будут работать банки на Новый год: подробный график на праздники

2018-12-31 20:00 840

Порошенко рассказал, какое оружие получат ВСУ в 2019 году

2018-12-26 19:00 861

ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев

2018-12-15 13:00 2868

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже

2019-01-02 22:00 54

В Украине подорожали горячая вода и отопление

2019-01-02 21:30 96

Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине

2019-01-02 21:00 132

Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки

2019-01-02 20:30 216
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже 2019-01-02 22:00 54
В Украине подорожали горячая вода и отопление 2019-01-02 21:30 96
Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине 2019-01-02 21:00 132
Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки 2019-01-02 20:30 216

Лента

22:00 Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже
21:30 В Украине подорожали горячая вода и отопление
21:00 Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине
20:30 Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки
20:00 В 2018 году в мире погибли 94 журналиста и работника медиа, - Международная федерация журналистов
19:30 ВСУ усиливают охрану складов боеприпасов на период праздников, - Минобороны
19:00 Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида"
18:30 В Украину с 3 января придет похолодание — синоптик
18:00 В РПЦ пригрозили Вафоломею страшным судом
17:30 В Минобороны заявили о значительном скоплении войск РФ возле украинской границы