Мир В 2018 году в мире погибли 94 журналиста и работника медиа, - Международная федерация журналистов

2019-01-02 20:00 162

 

В 2018 году во время выполнения своих профессиональных обязанностей в мире были убиты 94 журналиста и работника медиа.

Об этом сегодня сообщили в Международной федерации журналистов.

Эта цифра на 12 человек больше, чем в 2017 году, отметили в организации.

Так, 84 человека погибли в результате целенаправленных убийств, взрывов бомб или инцидентов с перестрелкой. Десять человек были водителями и сотрудниками охраны. Шесть из 94 погибших – женщины.

Афганистан, Сирия и Йемен остаются лидерами по количеству смертей среди сотрудников СМИ, в то время как в Ираке резко сократилось насилие в отношении журналистов.

Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан – там были убиты 16 представителей прессы. 11 человек стали жертвами нападений в Мексике, девять – в Йемене, восемь – в Сирии. В США были убиты пять журналистов, в Европе – четыре.

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