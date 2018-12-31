Украина Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки

2019-01-02 20:30 219

 

В течение двух следующих месяцев украинцы будут активно легализировать «евробляхи».

Но факты свидетельствуют о том, что многие наши соотечественники так и не смогут стать полноправными владельцами проблемных автомобилей. На торговых площадках в интернете наблюдается настоящий бум по продажам «евроблях».

Многие украинцы поняли, что не смогут собрать все необходимые документы для растаможка автомобилей. Ездить же на нерастаможенной «евробляхе» совсем скоро станет весьма проблематично, так как придется заплатить очень крупный штраф.

Поэтому «евробляхеры» пытаются выручить хоть какие-то деньги за свою «железную мечту».

В интернете массово предлагают «евробляхи» по заниженным ценам, и с каждым днем владельцам приходится снижать цену, так как желающих приобрести такие машины не много.

В основном авто покупают на запчасти, неликвидные детали, скорей всего пойдут на металлолом.

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