Жизнь ПФУ предлагает отменить бумажные пенсионные удостоверения и получить документ в "Дія"

2023-10-10 19:15

ПФУ предлагает изменения в изготовлении пенсионных удостоверений и внедрение е-пенсионного удостоверения без изготовления бумажного документа.

Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на проект постановления размещен на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения с общественностью.

Согласно проекту, лицо, которому назначена пенсия, может получить пенсионное удостоверение без изготовления бумажного документа. Электронное пенсионное удостоверение будет иметь одинаковую юридическую силу и срок действия, как и обычное бумажное удостоверение.

Отмечается, что такие изменения упростят процедуру получения пенсионных удостоверений и позволят украинцам удобнее и быстрее их использовать.

Для получения е-пенсионного удостоверения украинцам понадобится Портал Дія или мобильное приложение этого портала.

В полученном удостоверении будет указан уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код и т.п.), который позволит получать информацию о назначенной пенсии из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и передавать его в Портал Дія.

Отметим, пенсионеры с 2024 года начнут собирать баллы для достойной пенсии.