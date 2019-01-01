Украина Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже

2019-01-02 22:00 234

Стоимость доставки писем и посылок с сегодняшнего дня вырастет на 10-20%

Об этом сообщает пресс-служба АО «Уккрпошта».

Отмечено, что тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.

Тарифы на доставку посылок весом до 1 кг в тарифе «Стандартный» будут повышены в среднем на 10%, в тарифе «Экспресс» — на 20%. Для посылок с большим весом повышение менее значительна.

Вместе с тем, в тарифе «Экспресс» отменяется доплата в 12 грн за доставку в село.