Украина Выходные дни в 2019 году: появился календарь праздников

2019-01-03 16:30 291

В Украине официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными. Когда будем отдыхать в 2019 году.

1 января – вторник - Новый год

7 января – понедельник - Рождество Христово

8 марта – пятница - Международный женский день

28 апреля – воскресенье - Пасха

29 апреля – понедельник - Пасха

1 мая – среда - День Труда

9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

16 июня – воскресенье - Троица

17 июня – понедельник - Троица

28 июня – пятница - День Конституции

24 августа – суббота - День независимости

26 августа – понедельник - День независимости

14 октября – понедельник - День защитника

25 декабря – среда - католическое Рождество