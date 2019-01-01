Выходные дни в 2019 году: появился календарь праздников

В Украине официально утверждены 14 дней государственных праздников, которые являются выходными. Когда будем отдыхать в 2019 году.
1 января – вторник - Новый год
7 января – понедельник - Рождество Христово
8 марта – пятница - Международный женский день
28 апреля – воскресенье - Пасха
29 апреля – понедельник - Пасха
1 мая – среда - День Труда
9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
16 июня – воскресенье - Троица
17 июня – понедельник - Троица
28 июня – пятница - День Конституции
24 августа – суббота - День независимости
26 августа – понедельник - День независимости
14 октября – понедельник - День защитника
25 декабря – среда - католическое Рождество