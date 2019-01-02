Украина С 2019 года украинцы будут платить за электричество двум компаниям

2019-01-03 15:04 171

 

С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии.

Изменения произошли в соответствии с законом "О рынке электрической энергии".

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей.

Компания-поставщик электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты.

Как сообщается на официальном сайте "ДТЭК Киевские электросети", чтобы продолжить потреблять электроэнергию как обычно, необходимо присоединиться к Публичному договору на поставку электроэнергии поставщиком универсальных услуг - "Киевские энергетические услуги", а также отдельно - к договору о предоставлении услуг по распределению электроэнергии "ДТЭК Киевские электросети".

"Клиентам совсем не нужно специально посещать Центры обслуживания клиентов или звонить в колл-центр, чтобы присоединиться к этим договорам. Государство предусмотрело упрощенную процедуру присоединения: все, что необходимо сделать, - это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Клиенту необходимо сделать это в феврале 2019 года, в момент оплаты услуг за январь 2019 года", - говорится в сообщении.

У клиентов и в дальнейшем остается всего один счет за электроэнергию, в котором появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии. Изменение в структуре тарифа не означает его увеличение.

Первый обновленный счет бытовые клиенты получат в феврале 2019 года за электроэнергию, потребленную в январе. Все расчеты проводятся через поставщика электроэнергии.

"Если вы оплачиваете счета через банк, интернет-банкинг, в феврале 2019 года необходимо указать новые реквизиты получателя - компании-поставщика. Реквизиты будут на сайтах и ​​в первых счетах поставщика, которые будут доставлены клиентам в феврале 2019 года", - сообщили в ДТЭК.

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