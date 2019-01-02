Украина ВСУ получили полсотни самолетов и вертолетов

2019-01-03 20:00 195

 

Армия Украины за год получила около 50 отремонтированных и модернизированных самолетов и вертолетов.

Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома», в авиационный кластер которого входит 16 предприятий.

Армии передали истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортники Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные Л-39, вертолеты Ми-24, Ми-14, Ми-8.

В частности, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод проводил работы по серийной модернизации истребителей МиГ-29 до МиГ-29МУ1 с мощной радиолокационной станцией и интегрированной системой спутниковой навигации. Такой самолет может выполнять совместные миссии с силами НАТО.

Одесский авиационный завод и Чугуевский авиационный ремонтный завод обновляют и модернизируют учебные Л-39.

Запорожский государственный авиационный ремонтный завод «МиГремонт» модернизирует истребители Су-27 до уровня Су-271М. В рамках ремонта они получают новый радар, навигационный контроль, средства контроля, регистрации и обработки бортовых параметров. Штурмовики Су-25 модернизируются до уровня М1К, что включает в себя капитальный ремонт и установку дополнительного оборудования — цифрового прицела вместо аналогового, новых средств контроля и регистрации летных данных, модернизированной радиостанции, комплекса защиты «Адрос».

Одесский авиационный завод вместе с николаевским НАРПом начал разрабатывать глубокую модернизацию разведчика Су-24, которая позволит расширить возможности этого самолета.

Вертолеты модернизировались в цехах конотопского «Авиакона». На предприятии, например, делают Ми-8МТП, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы.

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