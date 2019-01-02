Мир Ученые рассказали, как защитить сердце гипертоников

2019-01-03 20:30 183

Исследователи выяснили, что употребление клетчатки защищает сердце от нарушений, которые вызывают болезни сосудистой системы, например, гипертония, передает Newsyou.

При употреблении продуктов с клетчаткой бактерии кишечника производят короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе пропионовую кислоту (пропионат). В эксперименте специалисты задействовали мышей, больных гипертонией. Часть мышей получала с кормом пропионат.

Выяснилось, что благодаря употреблению данного вещества, которое синтезируется в ЖКТ при усвоении клетчатки, значительно укрепилось сердце животных.

Ультразвуковое обследование продемонстрировало, что благодаря пропионату уменьшилась площадь поврежденной сосудистой ткани, а в миокарде мышей-гипертоников не стала развиваться гипертрофия левого желудочка – нарушение, которое чревато развитием инфаркта и в этом плане более опасное, чем сахарный диабет или повышенный холестерин в крови.

"Пропионовая кислота, вырабатываемая при употреблении клетчатки, воздействует на сердце опосредованно, через иммунные клетки. Она успокаивает Т-лимфоциты, которые усиливают воспалительные процессы и способствуют повышению артериального давления, тем самым влияя на функциональные возможности сердца", - рассказали авторы проекта.