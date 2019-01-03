Украина В Минздраве рассказали, как украинцы могут вернуть лекарства в аптеку

2019-01-03 22:00 63

 

В Украине вступил в силу закон, который дает право потребителям возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества.

Об этом сообщает УНН.

В связи с этим, Министерство здравоохранения Украины разъяснило, каким образом украинцы могут вернуть ненадлежащие лекарства в аптеки.

«Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный. В таком случае потребитель имеет право просить возврата уплаченных денежных средств или замены на аналогичные лекарства и медицинские изделия, но уже надлежащего качества», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается следующими документами:

вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненной лабораторией территориального органа Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и/или уполномоченной лабораторией;
распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Также в министерстве отметили, что по требованию покупателя аптеки должны представить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя.

Вместе с тем, по мнению экспертов рынка, новый закон является фикцией.

«Сначала потребитель должен обратиться в лабораторию, которая проверяет лекарственные средства. Такие лаборатории не в каждой области Украины есть. Потребитель должен заплатить за анализы, которые стоят не дешево. И если этот анализ укажет, что лекарства не качественные — тогда он должен обратиться в Гослекслужбу, и только потом — пойти в аптеку. Это — очень длинная и дорогая процедура, потребители не будут тратить на это время и деньги», — рассказала фармацевт, председатель общественной организации «ФармРада» Елена Прудникова.

Напомним, по данным парламентариев, в Украине также действует монополия сетевых аптек. И это является, собственно, тем фактором, который способствует росту цен на лекарства для украинцев.

Чтобы навести порядок на аптечном рынке, депутаты зарегистрировали аптечный законопроект (№ 8591), который предусматривает ряд ограничений для владельцев сетевых аптек. Таким образом, законодатели стремятся улучшить конкуренцию и все же снизить цены на лекарственные средства.

Законопроект пока находится на доработке у его авторов. Голосование за документ планируется в новом 2019 году.

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