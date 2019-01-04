Украина В школах Львовской области проведут спецоперацию - будут колоть вакцину от Кори

2019-01-04 17:32 90

В школах Львовской области в феврале 2019 года пройдет специальная кампания по вакцинации детей от 6 до 18 лет против кори.

Как сообщили в Минздраве, на Львовщине "фактически пройдет спецоперация для повышения уровня иммунизации детей".

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, Львовская область является лидером в Украине по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью. В то же время регион - один из антилидеров по уровню охвата прививками против кори.

"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем прививки детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласия родителей.

Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 000 школьников Львова и Львовской области, до сих пор не имеют необходимые прививки", - заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Напомним, в 2018 году в Украине корью заболели более 54 400 человек. Самые высокие показатели заболеваемости в западных областях: Львовской (11 873 заболевших), Ивано-Франковской (5 617), Закарпатской (4 733), Тернопольской (3 658). Также сообщалось, что от осложнений кори в прошлом году умерло 12 детей и четверо взрослых.