Мир Климкин: Из плена пиратов освободили двоих украинских моряков

2019-01-05 11:30 201

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что из пиратского плена были освобождены двое украинских моряков с судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Об этом Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 задержанных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года" – написал министр.

Также глава МИД поблагодарил за проделанную роботу украинских консулов.