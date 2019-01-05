Украина Опубликованы фото и видео Томоса и его подписания

2019-01-05 14:12 105

В субботу, 5 января, в Турции Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса прошла в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

"Молимся вместе в Патриаршем соборе св. Георгия. У нас в руках Томос", - написал в Facebook Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

В храме в момент подписания присутствовал президент Петр Порошенко и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Отметим, что с подписанием Томоса для Украины официально завершается процедура получения церковной независимости.

Документ-оригинал Томоса еще 4 января привез в Константинополь иеромонах, иконописец и каллиграф Лука. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте.