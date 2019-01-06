Украина Из-за ухудшения погодных условий предприятия "Киевавтодор" работают в усиленном режиме

2019-01-06 10:30 207

 

Предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Учитывая ухудшение погодных условий, днем ​​автодоровцы увеличили количество спецтехники - пока 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники на дорогах Киева. Также бригады с ручной уборки не прекращают работы по обработке посыпочными материалами и уборка столицы от снега. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Работы продолжаются одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В случае усиления снегопада работы по очистке столичных дорог от снега будут проводиться колоннами спецтехники.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к владельцам транспортных средств с просьбой не оставлять свои автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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