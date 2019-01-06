Украина Осторожно, мошенники! ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере

2019-01-07 17:30 603

Государственный банк "ПриватБанк" в Украине сообщил о новом виде мошенников которые начали обманным путем выманивать деньги у людей с использованием их банковских карточек в популярной социальной сети. Об этом сообщает "Бизнес.Медиа" со ссылкой на сайт компании.

Как сообщается, мошенники создали фейковый аккаунт в Instagram под видом официального профиля "ПриватБанка" где проводили розыгрыши и акции с обещанием финансовой выгоды за некоторые действия. По данным банка злоумышленники пытались привлечь 10 тысяч подписчиков с обещанием выплатить 500 гривен всем кто сообщит номер своей карты.

Руководителя направления инноваций "ПриватБанка" Егора Аветисова сообщила, что данный вид обманы был выявлен когда клиенты начали сообщать в официальный аккаунт Instagram, что они отправили свои реквизиты карт по условиям "акции".

Стало известно, что наивных клиентов которые решились сделать данную глупость более 6400 тысячи человек. Также отдельно был обнаружен фейковый аккаунт мошенников в Telegram, где около 670 человек также стали жертвами обмана. Одним из условий мошенников было требование опубликовать в сториз Instagram со ссылкой на поддельный аккаунт номер своей банковской карты. Все это необходимо было отдельно выслать в личных сообщениях сделав скриншот всего этого.

Важно отметить, что данный аккаунт мошенников до сих пор не заблокирован.

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