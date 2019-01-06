Мир Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"

2019-01-07 18:30 237

 

Французский президент Эмманюэль Макрон в субботу, 5 января, раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов".

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал состоявшиеся в субботу, 5 января, акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.

"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", – написал французский лидер в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.

Напомним, во Франции "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. 5 января в акциях протеста приняли участие около 50 тысяч человек.

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