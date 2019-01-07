Мир Выход платный: Япония ввела налог на выезд для иностранных туристов

2019-01-07 10:13 210

Япония ввела налог в размере 1 тыс. иен (9 долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. 

"Новый налог, который применяется как к воздушным, так и к морским перевозкам, будет привязан к тарифам на перевозку пассажиров независимо от их гражданства. Налог не распространяется на детей до двух лет и туристов, которые покидают страну до 24 часов пребывания в ней", - сообщает Mainichi.

Это необходимо для финансирования и привлечения большего количества иностранных гостей, особенно из Европы, в преддверии Олимпийских игр в Токио и Паралимпийских игр 2020 года. Япония стремиться принять 40 млн иностранных гостей.

По предварительным расчетам, налог на выезд будет приносить порядка 50 млрд иен (около 460 млн долларов) ежегодно.

В последние годы в Японии наблюдается рост ежегодного количества въездных туристов, впервые превысивший отметку в 30 млн человек.

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