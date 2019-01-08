Мир Лидер КНДР Ким Чен Ын на поезде приехал на секретные переговоры в Китай

2019-01-08 14:16 240

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в ЦК Компартии Китая.

Известно, что северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая.

Это четвертый визит лидера Северной Кореи в Китай менее чем за год. Нынешний визит Ким Чен Ына продлится до 10 января.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном. Белый дом приступил к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения встречи политиков.