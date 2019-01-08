Украина Белый шторм в Запорожской области: сугробы больше метра, перекрыты 2 трассы

2019-01-08 14:45 312

В Запорожской области по состоянию на данное время сохраняются трудности в движении транспорта из-за снегопадов.

По состоянию на данное время снято ограничение на дорогах международного и национального значения, но на дорогах территориальных дорогах, где сохраняются сложные условия, движение транспорта все еще перекрыто.

Так, ночью с 7 на 8 января наблюдался долгожданный перерыв в снегопаде, однако утром он начался снова. Остаются заблокированными 2 автомобильные трассы (ранее таких было пять), полностью затруднено движение пассажирского и грузового транспорта. Сугробы на некоторых участках достигают 1 метра.

Удалось расчистить около 140 км трассы в сторону Приморска. К работам был привлечен инженерный танк, поскольку штатная снегоуборочная техника не справлялась с количеством снега.

Спикер ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева в эфире "112 Украина" отметила, что спасатели привлекались к работам 51 раз.

"По состоянию на 6:00 8 января подразделения ГУ ГосЧС в Запорожской области для помощи населению в результате неблагоприятных погодных условий привлекались 51 раз. Спасатели освободили 126 единиц техники, из которых две кареты "скорой", 3 маршрутных такси, 16 грузовиков, а также спасли 231 человека. К счастью, никто не пострадал и медицинская помощь никому не понадобилась", - рассказала она.

Сложной остается ситуация в Токмацком, Бердянском, Приазовском и Приморском районах. Пик непогоды, по прогнозам синоптиков, ожидается завтра.