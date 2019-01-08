Украина Названа возможная дата интронизации Епифания

2019-01-08 16:30 186

Интронизацию главы Православной церкви Украины хотят провести в день его сорокалетия - 3 февраля.

Церемония интронизации главы Православной церкви Украины Епифания может пройти в день его рождения, 3 февраля. Об этом во вторник, 8 января, сообщил пресс-секретарь ПЦУ Киева Иван Сидор в эфире телеканала Прямой.

Он уточнил, что 3 февраля Епифаний будет отмечать 40-летие. "Это было бы и логично, и красиво, и торжественно - два праздника соединить в один", - сказал он.

Однако Сидор признал, что пока точная дата интронизации не согласована.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил Епифанию подписанный Томос для Православной церкви Украины.