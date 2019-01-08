Украина Украинцы смогут продавать и покупать валюту на почте

2019-01-08 17:00 192

Жители Украины смогут покупать и продавать валюту не только в банках и пунктах обмена, но и в почтовых отделениях. Такую возможность Нацбанк предоставляет в рамках перехода к новой либеральной системе валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины "О валюте и валютных операциях", говорится на сайте регулятора.

Операторы почтовой связи смогут получать лицензию на обмен иностранной валюты. Так, у "Укрпочты", которая уже имеет лицензии на осуществление обмена валют, есть шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Переходный период начнется с 7 февраля 2019 года и продлится до 7 августа 2019 года. То же правило касается и других небанковских финучреждений с лицензиями.

Для почтовых операторов, у которых еще нет лицензии, Национальный банк установил порядок и условия ее оформления. Кроме того, чтобы получить разрешение на торговлю валютой, руководители отделений почты будут проходить проверку на профессиональную пригодность.

Для того, чтобы получить от Национального банка лицензию на обмен денег, почтовые операторы должны соблюсти несколько условий:

- наличие у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на не менее 50% территории областей Украины;

- получение не менее 50% доходов от оказания услуг почтовой связи;

- соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуры собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев) и профессиональной пригодности руководителей.