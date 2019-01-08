Украина Филарет рассказал, когда ПЦУ приобретет статус патриархата

2019-01-08 21:00 327

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет убежден, что ПЦУ приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей Украинской православной церковью Московского патриархата и после признания ее автокефалии всем мировым православием.

Об этом он рассказал во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве.

Отмечается, что по словам патриарха Филарета, в Украине продолжает существовать Московский патриархат и "надо объединиться с ним, но это не так просто".

"Поэтому надо иметь мудрость, надо иметь терпение, быть настойчивыми и знать дорогу, которой мы должны идти. А какая дорога наша? Первое - объединить украинское православие в одну Украинскую православную церковь", - сказал Филарет.

"Второе - чтобы все православные церкви, не только Константинопольский патриархат, но и все другие, признали автокефалию поместной Православной церкви Украины", - добавил он.

По его словам, пока есть такие церкви, которые, находясь под влиянием Москвы, не хотят признать Украинскую церковь автокефальной, но добавил, что уверен в том, что ее признают все.

"Как в 1992 году мало кто верил, что может быть Украинская церковь автокефальной, - а она такой стала", - добавил патриарх.

Также он отметил, что в те времена, в 1992 году, предстоятель РПЦ Алексий II говорил, что УПЦ КП якобы поиграют в независимость и вернутся в Москву.

"Я тогда сказал - никогда в Москву мы не вернемся, потому что мы есть Киев. Крещение было здесь и мы дали христианство, а не они нам", - подчеркнул Филарет.

Он отметил, что в Объединительном соборе украинских православных церквей участвовали два архиерея из Московского патриархата, с ними в ПЦУ пришло 20 приходов, одновременно с УАПЦ пришло 500-600 приходов, а с УПЦ КП - 6 тысяч приходов.

По словам патриарха Филарета, настоящее объединение украинских православных церквей будет тогда, когда "все приходы и епархии Московского патриархата соединятся с нами в одну Украинскую православную церковь".

"Сегодня мы признаны как митрополия, поэтому митрополит Епифаний является предстоятелем Киевской митрополии, а мы патриархат. Разве мы от патриархата отказываемся? Не отказываемся мы от патриархата, он пока не признается вселенским православием", - отметил он.

"Но нам надо добиться того, чтобы украинскую церковь признавали как патриархат, а не как митрополию. То, что это будет - я в этом убежден, так же убежден, как был убежден в 1992 году, что будет автокефальная церковь. Так и сейчас убежден, что Киевский патриархат будет", - заявил Филарет.

"Когда он будет? Когда мы объединимся в одну церковь и когда нас признают как митрополию другие церкви. Когда эти два условия закончатся - тогда будет время Украинской церкви как патриархата. Это дорога еще далека, но по этой дороге надо идти. Теперь мы встанем на путь к патриархату и достигнем его, Господь поможет", - подчеркнул он.