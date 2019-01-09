фото-видео видео Обнародован посмертный трек лидера Linkin Park Честера Беннингтона

2019-01-10 10:12 156

Гитарист американской группы Lamb Of God Марк Мортон представил песню, которую он записал с Честером Беннингтоном. Голос покойного лидера группы Linkin Park можно услышать в треке Cross Off, который вошел в дебютный сольный альбом Марка Мортона Anesthetic.

Релиз пластинки запланирован на 1 марта этого года. По словам гитариста, песня о том, чтобы "разорвать этот цикл взаимозависимости или зависимости.

Речь идет об окончании отношений, и это могут быть отношения с человеком, или с зависимостью, это может быть со временем и местом в вашей жизни. Это просто своего рода стирать память и начинать все сначала".

 Напомним, солист американской группы рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Ему был 41 год. В середине декабря 2017 года Linkin Park выпустила новый альбом под названием One More Light Live, который музыканты посвятили Беннингтону.

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