фото-видео видео Гитарист Марк Мортон представил клип на песню, которую записал с Честером Беннингтоном

2019-03-08 17:33 165

Гитарист американской группы Lamb Of God Марк Мортон представил клип на песню Cross Off, которую он записал с покойным лидером Linkin Park Честером Беннингтоном. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале музыканта.

Трек вошел в дебютный сольный альбом Марка Мортона Anesthetic, релиз которого состоялся 1 марта этого года.

По словам гитариста, песня о "разрыве цикла взаимозависимости или зависимости. Речь идет об окончании отношений, и это могут быть отношения с человеком или с зависимостью, это может быть со временем и местом в вашей жизни. Она о том, как стереть воспоминания и начать все сначала".

 Напомним, 41-летний солист американской группы рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса

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