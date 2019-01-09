Мир Товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд

2019-01-09 16:30 261

 

Доля стан Евросоюза во внешней торговле Украины в прошлом не изменилась, а объем торговли вырос на 12%.

За прошлый год объем торговли Украины со странами Евросоюза составил 44,446 млрд долларов, что на 12% больше, чем годом ранее (39,569 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Так, экспорт товаров из Украины в страны ЕС за год вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Отрицательное сальдо за 2018 год сократилось и составляет 4,140 млрд долларов (в 2017 году - 4,601 млрд долларов).

Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

По данным ГФС, объем внешней торговли Украины в 2018 году составил 104,188 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017 году. Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составляет 9,5 млрд долларов.

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