Украина Кабмин предложил для украинцев переносить выходные в 2019 году дважды

2019-01-09 18:00 342

Сегодня, 9 января, правительственный комитет по вопросам социальной политики и гуманитарного развития на своем заседании рассмотрел проект кабминовского приказа о графике переноса рабочих дней из-за праздников.

Праздничных "накладок" в 2019 году будет две: на Пасху, которую страна будет праздновать 28 апреля – за 2 дня до дня Труда, намеченного на 1 мая, а также в канун Нового года: 1 января 2020 года на среду.

Поэтому Кабмин намерен перенести рабочий вторник, 30 апреля, на 11 мая (суббота). Таким образом, украинцы получат сплошные 4-дневные выходные с 28 апреля по 1 мая включительно.

На Новый год Кабмин дарит 3 дня отдыха с 30 декабря по 1 января. Для этого, правда, придется дважды выйти на работу по субботам 21 и 28 декабря, чтобы отработать "подарочные" выходные в понедельник и вторник (30 и 31 декабря).

А вот переносить рабочие дни ради католического Рождества чиновники не стали. Рождество по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря, в 2019 году попадает на среду. Таким образом последняя рабочая неделя этого года в Украине будет разорвана рождественским выходным.

Следует отметить, что распоряжение Кабмина о переносе рабочих дней носит рекомендательный характер. А окончательно утвердить его чиновники должны 10 декабря на заседании правительства, сообщает издание.