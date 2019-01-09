Украина Кабмин предложил для украинцев переносить выходные в 2019 году дважды

2019-01-09 18:00 342

 

Сегодня, 9 января, правительственный комитет по вопросам социальной политики и гуманитарного развития на своем заседании рассмотрел проект кабминовского приказа о графике переноса рабочих дней из-за праздников.

Праздничных "накладок" в 2019 году будет две: на Пасху, которую страна будет праздновать 28 апреля – за 2 дня до дня Труда, намеченного на 1 мая, а также в канун Нового года: 1 января 2020 года на среду.

Поэтому Кабмин намерен перенести рабочий вторник, 30 апреля, на 11 мая (суббота). Таким образом, украинцы получат сплошные 4-дневные выходные с 28 апреля по 1 мая включительно.

На Новый год Кабмин дарит 3 дня отдыха с 30 декабря по 1 января. Для этого, правда, придется дважды выйти на работу по субботам 21 и 28 декабря, чтобы отработать "подарочные" выходные в понедельник и вторник (30 и 31 декабря).

А вот переносить рабочие дни ради католического Рождества чиновники не стали. Рождество по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря, в 2019 году попадает на среду. Таким образом последняя рабочая неделя этого года в Украине будет разорвана рождественским выходным.

Следует отметить, что распоряжение Кабмина о переносе рабочих дней носит рекомендательный характер. А окончательно утвердить его чиновники должны 10 декабря на заседании правительства, сообщает издание.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС

2019-01-09 20:30 102

В ВМС Украины рассказали, как будет развиваться военный флот в 2019 году

2019-01-09 11:32 606

Стала известна причина массовых арестов граждан Украины в польском Люблине

2019-01-09 10:41 639

В Кабмине назвали причину низких пенсий украинцев

2019-01-08 21:30 1059

Еще новости в разделе "Украина"

На Украину надвигается магнитная буря

2019-01-09 21:00 60

В Украине грядет новое повышение цен на газ для населения: когда и на сколько

2019-01-09 20:00 216

Как отличить простуду от гриппа: важная информация, которая может спасти жизнь

2019-01-09 19:30 207

Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО

2019-01-09 19:00 189
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

На Украину надвигается магнитная буря 2019-01-09 21:00 60
В Украине грядет новое повышение цен на газ для населения: когда и на сколько 2019-01-09 20:00 216
Как отличить простуду от гриппа: важная информация, которая может спасти жизнь 2019-01-09 19:30 207
Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО 2019-01-09 19:00 189

Лента

21:00 На Украину надвигается магнитная буря
20:30 Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС
20:00 В Украине грядет новое повышение цен на газ для населения: когда и на сколько
19:30 Как отличить простуду от гриппа: важная информация, которая может спасти жизнь
19:00 Украина и Польша совместно разработают новую систему ПВО
18:30 Украина хочет расследовать, как Россия продает уголь из ОРДЛО в Европу
18:00 Кабмин предложил для украинцев переносить выходные в 2019 году дважды
17:30 Собчак шокировала публику "украинским" купальником
17:00 Представники громадських організацій домоглися порушення кримінального провадження стосовно колишнього міністра оборони
16:30 Товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд