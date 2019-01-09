Украина В Украине грядет новое повышение цен на газ для населения: когда и на сколько

2019-01-09 20:00 219

 

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой программе stand-by для Украины объемом $3,9 млрд.

Согласно отчету Фонда, в 2019 году правительство Украины получит два транша по $1,3 млрд: 15 мая и 15 ноября. Всего 14-месячная программа рассчитана на $3,9 млрд, 1,4 млрд Украина получила в конце декабря, передает Лига.

Программа Stand By предусматривает два обязательных условия (prior actions): сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня.

МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап - полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Также среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплите", отчет о возврате активов госбанков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 19 декабря совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом $3,9 млрд. Украина получила первый транш по новой программе в объеме $1,4 млрд 21 декабря.

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