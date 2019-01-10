Украина Два месяца отопительного сезона - в хранилищах осталось менее половины газа

2019-01-10 15:14 174

Зимние холода быстро опустошают украинские газовые хранилища. На сегодняшний день наши ПХГ заполнены всего на 42%, а пройдено менее половины зимы.

За два месяца отопительного сезона объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился почти на 4 млрд кубометров - до 13,184 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаз по состоянию на данное время.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 101,22 млн куб. м газа. При этом указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 2,49 млн куб. м, из Венгрии - 2,80 млн куб. м, из Польши - 1,31 млн куб. м газа.

Таким образом, рекордные запасы газа в 17,1 млрд кубометров за последние несколько лет сократились почти на четверть. 

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